Başkan Çelik’ten Kayserispor’a Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor'u ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Erol Bedir ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor'u ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Erol Bedir ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor'u ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Erol Bedir ile görüşen Başkan Çelik, antrenmanı da ziyaret ederek, futbolculara moral verdi. Ziyarette konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Devralmış olduğumuz bu yükte ve ortamda bize en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa bey bizi ziyarete geldiler. Bu ziyaretleri sık sık yapıyor ve görüşüp dertleşiyoruz ama şehre mal olacak şekilde kendilerinin kulübümüze ilk ziyareti oldu. Şehir adına bize vermiş olduğu her türlü destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray maçında olduğu gibi inşallah Bursaspor maçında da aynı sahnelerin olacağını ümit ediyorum. Kombine sayısı açısından ilk beşteyiz. 8-9 bin civarında kombinemiz oldu. Biz birinci yarı itibariyle 3 bin kombine ile devralmıştık. 20 gün içerisinde de 6 bin kombine sattık" ifadelerini kullandı.

"Kanunların el verdiği ölçüde takımımıza destek vermeye devam edeceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Sadece Bursaspor maçında değil ligde kalan tüm maçlarımızda Galatasaray maçındaki coşkunun ve galibiyetin olmasını temenni ediyoruz. Sadece Bursaspor maçında değil, her maçı bu ciddiyette ele almamız gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Marifet iltifata tabidir. Erol başkanımın kulüp yönetimi ile Sergen hocamın hocalığıyla takımımız Kayseri'ye muazzam bir sevinç yaşattı. Şehrimizin 1 haftadır havası değişti. Bu coşkunun ve takıma sahiplenmenin lig sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Böyle olursa da bu takım layık olduğu yere gelecektir. İnşallah lig sonuna kadar da bu başarı devam edecek. Şehriyle barışık ve şehriyle kaynaşmış bir kulüp olduğu müddetçe inşallah layık olduğu yere gelecektir. Bizlerde yerel yöneticiler olarak kanunların el verdiği ölçüde desteğimizi bundan sonrada sürdüreceğiz. Bu bizim kamusal da bir görevimizdir. Bunun da bilinci içerisindeyiz" diye konuştu.