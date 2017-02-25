Başkan Çerçioğlu, Çine Esnafı Ve Oda Başkanlarını Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Muğla Milletvekilleri...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ ile birlikte Çine esnafını ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu ayrıca CHP'li vekillerle birlikte Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar, Çine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bircan Öter, Çine Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıgan'ı oda hizmet binalarında ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu'nu Çine esnaf ziyaretleri sırasında yediden yetmişe her kesimden vatandaş ve Çine esnafı büyük ilgi ile karşıladı.

Çine'de hayata geçirdiği projeler ve verdiği hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Çineli vatandaşlar ve oda başkanları "Sizi Allah başımızdan eksik etmesin. Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'ye il genelinde olduğu gibi büyük hizmet veriyor. Yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı Topuklu efe ile gurur duyuyoruz. Başkanımız Çerçioğlu her zaman esnafın yanında" diyerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkürlerin ifade ettiler.