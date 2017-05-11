Başkan Çerçioğlu Engellileri Unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlara 18 akülü olmak...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlara 18 akülü olmak üzere toplam 38 adet tekerlekli sandalye hediye etti.

Pınarbaşı Mesire alanında gerçekleşen etkinlik programına Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Çine Belediye başkanı Enver Salih Dinçer, Büyükşehir belediye meclis üyeleri katılırken çocuklar, engelliler ve aileleri Başkan Çerçioğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Özen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bugüne kadar engellilerin hayatını kolaylaştırmak için kendilerine ilettikleri her talebi anında yerine getirdiğini belirterek, "Biz Aydın'da kendisini engellilerin annesi olarak görüyoruz. Özlem Çerçioğlu, Aydın'da özellikle engelliler için büyük bir kıymet ve değer arz ediyor. Bugüne kadar bizler için yapmış olduğu hizmetlerle Aydın daha da engelsiz bir hale geldi" diye konuştu. Özen, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırma adına projeleri hayata geçiren Başkan Çerçioğlu'na engelliler adına teşekkür etti. Özen, desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na plaket takdim etti.

"Amacımız Aydın'da bir tek engel bırakmamak"

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Amacımız Aydın'da tek bir engel bırakmamak" diyerek her zaman engelli vatandaşların yanında olacağını belirtti.

Etkinliğin sonunda Başkan Çerçioğlu tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri hediye dildi. dağıttı. Törenin ardından düzenlenen etkinlikte engelli ve aileleri doyasıya eğlenirken Başkan Çerçioğlu, Hüseyin Gül ve Emre Çoşkun isimli engelli vatandaşlar dans etti.