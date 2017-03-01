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Başkan Çerçioğlu, Turizm Tanıtım Platformu Toplantısına Katıldı

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Başkan Çerçioğlu, Turizm Tanıtım Platformu Toplantısına Katıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu toplantısına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu toplantısına katıldı.

Turizm platformu toplantısının Kuşadası'ndan sonra ikinci ayağı olan Didim turizm tanıtım platformu Didim D-Marin'de yapıldı. Toplantıya Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Turizm'in Aydın açısından bir katma değer yaratmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen toplantıda Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.

Başkan Çerçioğlu, Turizm Tanıtım Platformu Toplantısına Katıldı

Başkan Çerçioğlu, Turizm Tanıtım Platformu Toplantısına Katıldı

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