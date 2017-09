Başkan Çetin: "Ayağımızı 3,5 Yıldır Gazdan Çekmiyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Tam 3,5 yıldır ayağımızı gazdan hiç çekmiyor, gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz"...

Başkan Çetin, Toros Mahallesi'nde Ercan Çetin Doğal Park 1'de yapımı tamamlanan Su Oyun Parkı'nın açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. Vatandaşların da katıldığı açılışta konuşan Çetin, vaadettiği tüm projelerin önemli bir kısmını daha 3,5 yıl dolmadan hayata geçirdiklerini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana hiç durmadıklarını ifade eden Çetin, "Bütün diğer yöneticiler daha hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken biz bir yandan da açılışlara başladık. O gün bugündür tam 3,5 yıldır ayağımızı gazdan hiç çekmiyor, gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Seçim sürecinde sizlere vaadettiğimiz tüm projeleri bir kitapçık haline getirdik. "Bu projeler gerçekleşmezse hesabını sorun" dedik. Biz vaadettiğimiz projelerin yüzde 90'ını daha 3,5 yıl dolmadan gerçekleştirdik. Objektif, tarafsız yönetim şeklimizle, sosyal belediyecilik anlayışımızla ve bir nevi faaliyet raporu olma özelliği taşıyan her hafta yaptığımız Halk Günümüzle Türkiye'nin örnek belediyesiyiz. Her hafta halka hesap veren, halkın sorunlarını taleplerini ve önerilerini dinleyen başka bir belediye yok. Biz belediyeyi halkla yöneteceğiz dedik ve bunu hayata geçirdik" diye konuştu.

Mahfesığmaz'a da su oyun parkı

Su Oyunları Parkı'nın Adana halkı tarafından çok sevildiğini ifade eden Başkan Çetin, "Biz de gelen talepler üzerine önce Su Oyunları Parkımızın ikincisini çok geçmeden de üçüncüsünü açıyoruz. Ama yetmez. 26 Eylül Salı günü Mahfesığmaz Mahallesi'nde İmge Beyhan Çocuk Parkı'nda 4. Su Oyunları Parkını hizmete açacağız. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Su Oyunları Parkı ile mahalle halkımıza da sözünü verdiğimiz Ercan Çetin parkının yenileme çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bu parkımızı da istenildiği gibi yenileyeceğiz. Parkımız hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimiz bize güveniyor"

Açılışta çocuklarla da ilgilenen Çetin, şunları dile getirdi:

"Bu ülkenin geleceği çocukların. Bizler Atatürkçü, çağdaş, demokrat çocuklar yetiştirmek zorundayız. Şu an müfredattan Atatürk ilkeleri çıkarılmak isteniyor. Ben de halkımıza bir söz verdim. Atatürk ve Atatürk ilkeleri ile ilgili kitabı tüm okullara dağıtacağım. Burada Atatürkçü, cumhuriyet çocuğu öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Çocuklara bu kitapları ders kitabı gibi okutmalılar. Çin, Küba gibi birçok ülkede Atatürkçülük ders olarak okutuluyor. Dünyanın en büyük liderlerinden birini anlatmak bizim boynumuzun borcudur. Belediyecilik sadece yol, temizlik ve park yapmak değildir. Bir belediye yeni doğandan cenazeye kadar tüm vatandaşlarının her an yanında olmak zorundadır. Biz de öyle yapıyoruz. Adana'da yaşayan tüm hemşehrilerimiz bize güveniyor. Sizi asla mahcup etmeyeceğiz. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Toros Mahallesi Muhtarı Kemal Çelebi, mahalle halkı tarafından yoğun talep alan Su Oyun Parkını mahalleye kazandıran Başkan Soner Çetin ve ekibine teşekkür etti.

Açılışa, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve partililer katıldı.