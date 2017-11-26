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Başkan Çetin: “Çıtayı Daha Da Yükselteceğiz"

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Başkan Çetin: “Çıtayı Daha Da Yükselteceğiz"
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ayağımızı gazdan çekmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz, bitmek tükenmek...

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ayağımızı gazdan çekmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz, bitmek tükenmek bilmeyen bu enerjimizi, sizlerin sevgisinden ve bizlere olan güveninden alıyoruz" dedi.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşların karşısına çıktığı Halk Günü'nde sorunları dinledi, gelen talep öneri ve şikayetleri değerlendirilmek üzere ilgili birim müdürlerine not aldırdı. Mavi Bulvar Spor Kulübü yönetici ve sporcuları Başkan Çetin'e kulüplerine sağladıkları katkı için teşekkür ederek, plaket ve çiçek verdi.

Hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi veren Başkan Çetin, "Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjimizin olduğu doğrudur. Biliyorum çıtayı çok yükselttik ve daha da fazla yükselteceğiz. Her cuma saat 14.00'te Halk Günü, haftada iki gün sabah 06.00'da mahalle toplantıları, 3 ayda bir Danışma Kurulu, 6 ayda bir köy ziyaretleri, Her Ayın 19'unda Saat 19'da Atatürk ve Cumhuriyet konulu panel, her salı açılış, her perşembe temel atma töreni yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne ayağımızı gazdan çekmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz, bitmek tükenmek bilmeyen bu enerjimizi, sizlerin sevgisinden ve bizlere olan güveninden alıyoruz. Çünkü, siz beni makamda oturayım diye değil, halkın içinde halkla olayım ve çalışayım diye seçtiniz. O yüzden bu saydıklarım yetmez, daha da fazla çalışacak ve daha fazla sahalarda olacağız" diye konuştu.

"Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirdik"

Göreve geldiği günden bu yana yapılan projelerle ve belediyecilik anlayışı ile tüm belediyelere örnek olduklarını vurgulayan Çetin, "Bizim sosyal belediyecilik anlayışımız, saydam, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, çoğulcu bir belediyecilik anlayışı. Bu zamana kadar halka ne söz verdiysek, yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Seçim döneminde halka verdiği sözlerin yüzde 90'ını yerine getirdiğini aktaran Başkan Çetin şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımız; "Ölüm döşeğinde bile zeytin ağacı dikmeyi düşünecek" bir anlayış. Bizim yöneticilik anlayışımızda, cek, cak yok. Yaptık var, uyguladık var. Ben sizden ananızın ak sütü gibi helal oylarınızı istedim. Buna layık olmak zorundayım. Sizlerin karşısına 16 ay sonra tekrar çıkacağım. 5 yıl önce şunları söz verdim ve hepsini gerçekleştirdim diyerek bu vicdanı rahatlığı yaşayacağım."

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