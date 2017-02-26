Başkan Çolakbayrakdar, 2017 Projelerini Meclis Üyelerine Anlatta

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan için hazırladığı vizyon projeleri belediye meclis üyelerine anlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan için hazırladığı vizyon projeleri belediye meclis üyelerine anlattı. Meclis üyeleri ile belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılı için hazırlanan yatırım ve projeler hakkında bilgiler verirken meclis toplantılarında her zaman örnek bir dayanışma sergileyen meclis üyelerinden takdir topladı. Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak için yeni projeler ve yatırımlarla yol kat ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'ı kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal, sağlık merkezi yapacaklarını vurguladı.

Toplantıda sırasıyla Park ve Bahçeler Müdürü İrem Yıldırım, Kırsal Hizmetler Müdürü Şaban Uğur, Kentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar ve Fen İşleri Müdürü Ümit Tokcan kürsüye çıkarak, kendi birimlerinde 2017 yılı için Kocasinan'a yapılacak olan hizmetleri slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Ardından konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'ı kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal, sağlık merkezi yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakma hedefiyle gece-gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'ye örnek olacak projeler hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yeşil dokusunu zenginleştirdiklerini vurgulayarak, "Yeni Kocasinan'ı, daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak dünya normlarının üzerine çıkartacağız. Bu kapsamda 2017 yılında parklar ve yeşillendirme çalışmaları yapacağız. Ayrıca Yıldızevler Mahallesi'nde yeni nesil fonksiyonel bir teknoloji parkı oluşturacağız. Bu parkta; çocuklarımızı park ve bahçelere çekebilecek interaktif oyun grupları olacak ve son teknolojiyle desteklenecek. Ayrıca mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir." şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe tarımının daha fazla gelişmesine katkı sağlamak için bölgede yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitki üretimini yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Çiftçilerimizin yeni ekmek kapısı olacak olan tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye başlayacağız. 10 bin metrekare alan üzerinde tıbbı ve aromatik bitkiler; lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinazya ve nane gibi üretimleri yapılacak. Çiftçilerimiz böylelikle Kayseri ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak. Bu ürünler ile Kocasinan da yeni bir endüstri yeni bir gelir kapısı olacak." ifadelerini kullandı.

Erkilet'i cazibe merkezi yapacaklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Erkilet'i, Kayseri Mahallesi tarzında bir bölge haline dönüştüreceğiz. Proje tamamlandığında mahallemiz kültür, sosyal ve sanat gibi her alanda cazibe ve turizm merkezi haline gelecek. Buradaki tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun bir şekilde restore edip son teknolojiyle donatarak vatandaşların hizmetine sunacağız. Proje için ilk adımı da yol yaparak atmış oluyoruz. Ayrıca Kocasinan Akademi çatısı altından Erkilet'e de sosyal tesis yapacağız. Kadınından erkeğine yaşlısından gencine herkese hitap edecek." diye konuştu.

"Yeni planlanan bölge ve yollar da ulaşım yollarını önceden planlanarak yapacağız." diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni yollar yaparken çevresinde binalar oluşmadan bütün her şeyi kapsayan ulaşım yolları yapacağız. Yeni yollarda üst yapı, alt yapı, bisiklet, yaya ve yol faaliyetleri gibi önceden planlanarak yapılacaktır. Bunun ilk örneğini de zümrüt Mahallesi'nde yapıyoruz." dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Yeni asfalt şantiyemizle 116 mahallemize, yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getireceğiz. Asfalt Plenti ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimi yaparak, daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunacağız. Bu çerçevede 2017 yılı içerisinde ilçe genelinde planladığımız 160 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz."

Konuşmasıyla meclis üyelerinin takdirini kazanan Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.