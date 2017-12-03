  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 17 °C

Başkan Çolakbayrakdar İşaret Dili İle Engellilere "Her Zaman Yanınızdayız" Dedi

» »
Başkan Çolakbayrakdar İşaret Dili İle Engellilere "Her Zaman Yanınızdayız" Dedi
Kocasinan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir kamu spotu çekti.

Kocasinan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir kamu spotu çekti. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan engelliler kamu spotuna katkı sağlayan Kocasinan Belediyesi, farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla Kocasinan Akademi eğitmenleri ve kursiyerlerinin işaret dilini kullandıkları bir kamu spotu hazırladı. Kocasinan Akademi-Yakut Tesisinde çekilen kamu spotu, şimdiden büyük beğeni topladı. İşaret dili ile kamu spotuna katkı sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kültürden sanata, spordan eğitim faaliyetlerine kadar birçok dalda hizmet veren Kocasinan Akademi'nin kursiyerleri ile eğitmenleri kamera karşısına geçti ve tesisin farklı noktalarında işaret dilini kullanarak Kocasinan Belediyesinin engelliler için hassasiyetini gösterdi. "Hiçbir engel, engel değildir aşıldığında" diye başlayan klipte finali ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptı. Renkli görüntülerin yer aldığı klipte başarıya ve hayata dair hiçbir engelin bulunmadığı vurgulandı. Kocasinan Belediyesi sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan klip kısa zamanda büyük beğeni topladı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların takdirini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelliler için kamu spotu hazırlamıştı. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde bir nebze de olsa bugüne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu çektik. Emeği geçen başta Kocasinan Akademi kursiyerleri ve eğitmenleri olmak üzere herkese teşekkür ederim. Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelsiz bir yaşam için her zaman engellilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz." diye noktaladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üzerinden Kamyon Geçti, Hayattan Vazgeçmedi03 Aralık 2017 Pazar 09:18
  • Çgd’den İha’ya 2 Ödül03 Aralık 2017 Pazar 09:18
  • Başkan Çolakbayrakdar İşaret Dili İle Engellilere "Her Zaman Yanınızdayız" Dedi03 Aralık 2017 Pazar 09:03
  • Şarkıcı Avukat Anne, Ölen Otizmli Evladına Klip Çekti03 Aralık 2017 Pazar 09:03
  • Siirt’te Engellilere Ücretsiz Tıraş03 Aralık 2017 Pazar 09:03
  • Başkan Çolakbayrakdar, "Engellilerle Bir Gün Değil Her Gün Beraberiz"03 Aralık 2017 Pazar 08:58
  • Pekmezciler Köyü Yardımlaşma Derneği Başkan Yaşar’ı Ağırladı03 Aralık 2017 Pazar 08:58
  • Başkan Çelik, "Engelleri Hep Birlikte Kaldıracağız"03 Aralık 2017 Pazar 08:58
  • Engelleri “Ritim” İle Aşıyorlar03 Aralık 2017 Pazar 08:53
  • Fetö Lideri Gülen, Son Dönemde Kendisine Tabandan Gelen Şikayetlerden Bıktı03 Aralık 2017 Pazar 08:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti