Başkan Çolakbayrakdar Muhtarlarla Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2018 yılı yatırım programını netleştirebilmek adına mahalle muhtarları ile kapsamlı bir istişare toplantısı...

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2018 yılı yatırım programını netleştirebilmek adına mahalle muhtarları ile kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Çolakbayrakdar muhtarları, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Gülpark Sinan Cafe'de ağırladı.

Muhtarlarla yapılan toplantıların belediye çalışmalarını olumlu şekilde yönlendirdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha önce muhtarlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde mahallelerimizde tespit ettiğimiz eksiklikler genel manada tamamlandı. Ancak bizlerin gözden kaçırdığı ya da yeni oluşan talepler olabilir, bunlarıda gündemimize alalım istiyoruz. Muhtarlarımızla yaptığımız istişare toplantılarını önemsiyoruz. Burada birebir ya da birkaç muhtarımızla birlikte bölgesel toplantılar yaparak 2018 yılı programımızı da oluşturmak ve yılbaşı itibarı ile hızlı bir şekilde ihale sürecine başlamak istiyoruz. Bu noktada hem sizlerin görüşlerini, hem de mahallenizdeki sakinlerden sizlere gelen talepleri de bizlerle paylaşmanızı istiyoruz." şeklinde konuştu.