Başkan Çolakbayrakdar, Oruç Reis’e Kentsel Dönüşümü Anlattı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında, Oruç Reis mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında, Oruç Reis mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programda, vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Oruç Reis Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesi ile cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

Haci Nuh Nuhoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye birim müdürleri, Oruç Reis Mahalle Muhtarı Hüseyin Eren ve bölge sakinleri katıldı.

Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında mahalle sakinlerine detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sorularını cevaplayıp, taleplerini dinledi.Mahalleye sosyal tesislerin yapılması için mülkiyet sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Planladığımız program dahilinde mahalleyi yeni çehresine kavuşturacağız. Ziya Gökalp ile başlayarak, Yenidoğan, Mithatpaşa ve Oruç Reis Mahallesi olmak üzere bu 4 mahalle üzerinde bir yol haritası çizdik. Değişim ve dönüşümün bu bölgede hızlı bir şekilde olması için bu güzergahları belirledik. 4 mahallemizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Oruç Reis Mahallemiz için hazırlamış olduğumuz planlar dahilinde dönüşümü gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşümü sadece belediye kendi imkanları ile yapamaz. Çünkü mülkiyet sahibi sizlersiniz. Biz sizinle ortak hareket edersek hızlı bir şekilde değişimi sağlamış oluruz. Kanun bize yetkiyi verse de bu zamana kadar olduğu gibi bugün de vatandaşımızın rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Eğer ki o bölgede yaşayan vatandaşımız mutlu ve huzurluysa o bizim memnuniyetimizdir." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm aşamasının uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Dönüşüm için belediyenin gayreti, vatandaşın mülkiyetinde olan yerlerle ilgili sözleşmeler ve yatırımcının o bölgeden çalışmalarını kapsamaktadır. Mülkiyet ile ilgili sizlerin belediye ile ortak hareket ederek dönüşümü gerçekleştireceğiz. Yeni çehresiyle birlikte burada her türlü sosyal donatılar olan bir bölge oluşturacağız. Okul, Cami, pazar yeri, park, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız ve bölge cazibe merkezi haline gelecek." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini "Yeni Kocasinan'a hazırlamak ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz." dedi.

Vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplandırdı. Program, vatandaşların Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etmesiyle sona erdi.