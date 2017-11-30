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Başkan Çolakbayrakdar Sosyal Farkındalık Federasyonu Başkanı Ve Beraberindekilerini Ağırları

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Başkan Çolakbayrakdar Sosyal Farkındalık Federasyonu Başkanı Ve Beraberindekilerini Ağırları
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Sosyal Farkındalık Federasyonu Başkanı Kadir Can Gökalp ve yazar İlknur Peder, Kocasinan Belediye Başkanı...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Sosyal Farkındalık Federasyonu Başkanı Kadir Can Gökalp ve yazar İlknur Peder, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar, misafirleri Sosyal Farkındalık Federasyonu Genel Başkanı Kadir Can Gökalp ve Yazar Uz. Psikolog İlknur Peder'i makamında kabul etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Farkındalık Federasyonu işbirliğinde Kayseri'de bir konferans gerçekleştirileceğini belirten Genel Başkan Gökalp, konferansın 1 Aralık 2017 Cuma günü saat 14:30'da başlayacağını söyledi. Gökalp, konferansın konuşmacısı olan yazar İlknur Peder'i tanıtarak kısa biyografisini taktim etti. Doğuştan iki kolu ve bir bacağının olmadığını belirten Uzman Psikolog İlknur Peder de Başkan Çolakbayrakdar'a "Elim Sende" isimli kitabını imzalayarak hediye etti.

Engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Emek verilince ve gayret edince güzel şeylerin ortaya çıktığını gösteren misafirlerimi tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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