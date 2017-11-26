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Başkan Cömertoğlu’ndan İspendere İçmelerinde

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Başkan Cömertoğlu’ndan İspendere İçmelerinde
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte İspendere İçmeleri'nde devam eden çalışmaları...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte İspendere İçmeleri'nde devam eden çalışmaları inceledi. Burada konuşan Başkan Cömertoğlu, "İspendere İçmeleri hem şifa hem de vatandaşların dinlenebileceği bir yer" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte İspendere İçmeleri'nde devam eden çalışmaları gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sağlık turizmi açısından da önem arz eden İspendere İçmeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Başkan Gürkan'ın İspendere İçmeleri'ni Malatya'ya ve bölgeye kazandırmak için güzel bir proje yaptığını belirterek, "Öncelikle Selahattin Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kültür varlıklarımızda, tarihi eserlerimizde farkındalık oluşturmada, fiziki ortamların gerçekleşmesi bakımında Malatyamız için bir şans. Burada da yeni bir projesine şahitlik ediyoruz. İspendere İçmeleri herkesin bildiği bir yer. Aslında şifalı suların Türkiye'de belli noktalarda yoğunlaşmış olması, Malatya'mız bu açıda fakir gibi görünse de İspendere bu iş için bir fırsat kaynağıdır. Başkanımızın buradaki projesini gezdik şahitlik ettik, gerçekten mükemmel bir proje. Özellikle Malatyamıza çok yakın. Malatyamızın kullanabileceği detayları düşünülmüş ve insanların aradığı birçok şeyi bulabileceği bir mekansal ilişkiler kurulmuş. Burası hem bir şifa, hem de bir dinlenme yeri. Ben başta Selahattin Gürkan başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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