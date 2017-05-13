Başkan Demirağ Foça’nın En Yaşlı Annesini Ziyaret Etti

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilçede yaşayan en yaşlı anne olan 98 yaşındaki Yaşar Söylemezoğlu'nu evinde ziyaret ederek anneler Günü'nü...

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilçede yaşayan en yaşlı anne olan 98 yaşındaki Yaşar Söylemezoğlu'nu evinde ziyaret ederek anneler Günü'nü kutladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan en yaşlı anne Yaşar Söylemezoğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyarette Yaşar Söylemezoğlu'nun ailesi de yer alırken, Başkan Demirağ'a eşi Derya Demirağ eşlik etti.

Oldukça sıcak ve duygusal bir ortamda geçen ziyarette, eski günler yad edilirken, Yaşar Söylemezoğlu, Başkan Demirağ'ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtti.

Annelerin en büyük güç ve umut kaynağı olduğunu ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, saygı ve sevgiyle ellerinden öpüyorum." dedi.