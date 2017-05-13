  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 19 °C

Başkan Demirağ Foça’nın En Yaşlı Annesini Ziyaret Etti

» »
Başkan Demirağ Foça’nın En Yaşlı Annesini Ziyaret Etti
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilçede yaşayan en yaşlı anne olan 98 yaşındaki Yaşar Söylemezoğlu'nu evinde ziyaret ederek anneler Günü'nü...

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilçede yaşayan en yaşlı anne olan 98 yaşındaki Yaşar Söylemezoğlu'nu evinde ziyaret ederek anneler Günü'nü kutladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan en yaşlı anne Yaşar Söylemezoğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyarette Yaşar Söylemezoğlu'nun ailesi de yer alırken, Başkan Demirağ'a eşi Derya Demirağ eşlik etti.

Oldukça sıcak ve duygusal bir ortamda geçen ziyarette, eski günler yad edilirken, Yaşar Söylemezoğlu, Başkan Demirağ'ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtti.

Annelerin en büyük güç ve umut kaynağı olduğunu ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, saygı ve sevgiyle ellerinden öpüyorum." dedi.

Başkan Demirağ Foça’nın En Yaşlı Annesini Ziyaret Etti

Başkan Demirağ Foça’nın En Yaşlı Annesini Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Hasan Arslan’dan Annelere Kahvaltı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:13
  • Başkent’te Anneler Evrim Akın’ın Sunumuyla Yarıştı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:08
  • Tuşba Belediyesinden Örnek Etkinlik13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:58
  • Türkmen Kardeşlik Ocağı 57 Yaşında13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:58
  • Bafra’da Neyzen Tevfik Şiir Ve Sanat Festivali13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:58
  • İzmirlilere Hem Modern Hem De Eğlenceli Park13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:58
  • Havalar Isındı Vatandaşlar Çarşıya Akın Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:58
  • Şanlıurfa’da Planlı Elektrik Kesintisi Ertelendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:53
  • Milas’ta Genç Karikatüristlerden Büyük Eserler13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:48
  • Erdoğan Arıkan, Aydın’da Engelliler İçin Maç Anlattı13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti