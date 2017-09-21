Başkan Demirkol Esnafı Gezdi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçe genelinde devam ettirdiği mahalle gezileri kapsamında Bahçelievler bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçe genelinde devam ettirdiği mahalle gezileri kapsamında Bahçelievler bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, ilçede yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Fevzi Demirkol, vatandaşların iç içe olup taleplerini dinlemeyi, mahallelerdeki yapılan veya eksik çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Mahalle gezileri kapsamında akşam saatlerinde Bahçelievler ve Şair Şevket mahallelerindeki işyerlerini ziyaret eden Başkan Demirkol, esnafın istek ve önerilerini dinledi. Gelen iletilerin çözümü noktasında notlar alarak, ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Demirkol, mahalledeki vatandaşlarla da görüştü. Mahallede yapılan çalışmaları inceleyip, eksikleri de tespit eden Başkan Demirkol, görüştüğü esnaf ve vatandaşlara da Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları, yapımı devam eden ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Esnaf ve vatandaşlar, yapılan çalışmalardan ve taleplerinin kısa sürede yerine getiriliyor olmasından dolayı da Başkan Demirkol'a teşekkür etti.