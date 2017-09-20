Başkan Demirören Uefa Tep Toplantısına Katıldı

UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleri ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendi.

UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleri ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendi.

UEFA Başkanı Aleksander eferin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve UEFA direktörlerinin de hazır bulunduğu organizasyonda TFF ile birlikte UEFA üyesi tüm federasyonların temsilcileri yer aldı.

Toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, uzun vadeli stratejiler, UEFA turnuvaları ile ilgili konular, Avrupa ve dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip, görüş alışıverişinde bulunuldu.