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Başkan Dimez’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi İle İlgili Açıklama

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Başkan Dimez’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi İle İlgili Açıklama
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 şubat Pazar günü Adıyaman'a gelişi ile ilgili açıklamada...

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 şubat Pazar günü Adıyaman'a gelişi ile ilgili açıklamada bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve partinin ilgili organları ile toplantı yapan AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, büyük buluşmaya hazırlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat Pazar günü saat 16.00'da hükümet meydanında halk ile buluşacağını kaydeden Başkan Abdurrahman Dimez, "19 Şubat tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız, millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ilimize teşrif edecekler. Bizlerde hasretle bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 yıldır her Adıyaman'a geldiğinde Adıyamanlılar onu bağrına bastı. Bu Pazarda Adıyaman halkıyla buluşacak. Cumhurbaşkanımızın Adıyaman'a ayrı bir teveccühü var. Buraya her geldiğinde mutlu ayrıldı. Tüm aziz hemşerilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Adıyaman halkını ona sahip çıkmaya, özlem gidermeye davet etmek istiyorum. Bu vesileyle hummalı bir çalışma içerisindeyiz.

İnşallah referandum sürecini yaşadığımız bu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdeli haberler alacağımız kanaatindeyim. Bu müjdelerle beraber Adıyaman'ın özlemle beklediği bir çok proje hayata geçecek. Adıyaman Türkiye'de çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Vatandaşlarımızı 15 Temmuz'dan sonraki Yenikapı Ruhu ile bekliyoruz. Pazar günü saat 16.00'da halkımızla buluşacak" dedi.

Başkan Dimez’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi İle İlgili Açıklama

Başkan Dimez’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi İle İlgili Açıklama

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