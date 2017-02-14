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Başkan Dinçer, Özgecanlar Derneği’ne Üye Olarak İlk Desteği Verdi

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Başkan Dinçer, Özgecanlar Derneği’ne Üye Olarak İlk Desteği Verdi
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Özgecanlar Derneği yönetiminin üye kaydı konusunda istediği desteği yerine getirerek,...

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Özgecanlar Derneği yönetiminin üye kaydı konusunda istediği desteği yerine getirerek, derneğe kaydını yaptırdı. Dinçer, derneğin güçlü bir oluşuma kavuşturulması konusunda üzerine düşen her türlü görevi yerine getireceğini söyledi.

Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Dalgıç ve Başkan Yardımcısı Kunter Kurt, Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer'i ziyaret etti. Birlik Başkan Yardımcısı Nesil Aydın'ın da bulunduğu ziyarette, iki yıl önce kurulan Özgecanlar Derneği'nin yeni Yönetim Kurulu olarak üye sayısını arttırma çalışmasına hız verdiklerini belirten Dernek Başkanı Hediye Dalgıç, Özgecan'ın hayallerini gerçekleştirme anlamında esnafın zirve kuruluşu ESOB Başkanı Talat Dinçer'den kendilerine katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

2015 yılında Tarsus'ta hunharca katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın acısını hala yüreklerinde yaşadıklarını belirten Dinçer ise Özgecanlar Derneği'nin amaçladığı hedeflerine ulaşması ve güçlü bir oluşuma kavuşmasının Özgecan'ın hayallerinin gerçekleşmesinde önemli katkı sunacağını belirtti. Dinçer, Özgecan'ın hayalleri arasında olan ve şiddet uygulayan kişilerin bilinçlendirilmesi, rehabilite edilmesinin yanı sıra şiddete uğrayanlara da rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti verileceği eğitim merkezi projesinin hayata geçirilmesi başta olmak üzere her türlü projede üzerine düşen her türlü görevi yerine getireceğini kaydetti. Dinçer, "İlk etapta derneğe üye olarak bu çalışmamızı başlatıyoruz. Derneğimizin yeterli üye sayısına ulaşması ve projelerini hayata geçirmesi anlamında şahsım ve kurum olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

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