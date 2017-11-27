Başkan Doğan Arakan’a Gidiyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Arakan'daki zulümden kaçarak Bangladeş'deki kamplarda yaşayan mültecileri ziyaret edip çocukları muayene edecek.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Arakan'daki zulümden kaçarak Bangladeş'deki kamplarda yaşayan mültecileri ziyaret edip çocukları muayene edecek.

İzmit Belediye Başkanı Doğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ve Memur-Sen ile birlikte 29 Kasım Çarşamba günü Bangladeş'deki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampları ziyaret ederek 3 gün boyunca bölgede kalacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Arakanlı Müslümanlara hem maddi hem de manevi destek için bölgeye gidiyoruz. İzmit Belediyesi olarak mülteci kardeşlerimize 100 bin liralık maddi desteğin yanı sıra manevi destekte de bulunacağız. 3 gün boyunca mültecilerle bir arada olacağız. Bir gün boyunca da çocuk doktoru bir belediye başkanı olarak edebildiğim kadar mülteci çocuğunu muayene edeceğim. Belediye Başkanlığı kimliğimin dışında insan olarak da katliam ve zulümden kaçan Müslüman kardeşlerimize maddi ve manevi destekte bulunacağım. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimize yardım etmek boynumuzun borcu, dinimizin de emridir. Keşke bölgede daha uzun kalabilsek. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan alabildiğimiz izin süresi 3 gün ile sınırlı. Hiç uyumadan gidip döneceğiz. Türkiye'den o bölgeye giden ilk belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşayacağım" dedi.