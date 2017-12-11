Başkan Doğan, “Bizde Ayrı Gayrı Yok”

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat mahalle inceleme gezileri Fatih Mahallesi ile devam etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat mahalle inceleme gezileri Fatih Mahallesi ile devam etti.

Başkan Doğan'ın vatandaşlarla uzun uzun sohbetler yaptığı gezide kaldırımlar, yeşil alanlar ve parklar dikkatle incelendi. Mahalle esnafını da ziyaret eden Doğan, hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Mahalledeki Cemevi'ni de ziyaret eden Belediye Başkanı Doğan, "Alevi Bektaşi kardeşlerimizin çok yoğun kullandıkları, bizim de ara ara geldiğimiz güzel bir binaları var. Bu binanın zaman zaman ufak tefek eksikleri oluyordu, birlikte çözüyorduk. Fakat artık köklü bir tadilat gerektiğine karar verdik. Şimdi, bina da yalıtımından, çevre düzenine, boyasına kadar köklü bir yenileme yapıyoruz. Bizim insanımız candır, ayrı gayrı yoktur, hepsi bizim kardeşimizdir, arkadaşımızdır. İzmit Belediyesi olarak onların olduğu her yerde biz de varız. Bu can dostlarımıza, ibadetlerini, dualarını daha güzel bir şekilde yapsınlar diye daha güzel bir ortam sağlayacağız" dedi.

Başkan Doğan'ı mahallerinde görmekten çok mutlu olduklarını dile getirdi. İzmit'te yaşamanın bir ayrıcalık olduğuna da vurgu yapan Fatih Mahallesi sakinleri kendilerine verdiği önemden dolayı İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.