  • BIST 108.863
  • Altın 154,047
  • Dolar 3,8303
  • Euro 4,5172
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Başkan Doğan, “Bizde Ayrı Gayrı Yok”

» »
Başkan Doğan, “Bizde Ayrı Gayrı Yok”
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat mahalle inceleme gezileri Fatih Mahallesi ile devam etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat mahalle inceleme gezileri Fatih Mahallesi ile devam etti.

Başkan Doğan'ın vatandaşlarla uzun uzun sohbetler yaptığı gezide kaldırımlar, yeşil alanlar ve parklar dikkatle incelendi. Mahalle esnafını da ziyaret eden Doğan, hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Mahalledeki Cemevi'ni de ziyaret eden Belediye Başkanı Doğan, "Alevi Bektaşi kardeşlerimizin çok yoğun kullandıkları, bizim de ara ara geldiğimiz güzel bir binaları var. Bu binanın zaman zaman ufak tefek eksikleri oluyordu, birlikte çözüyorduk. Fakat artık köklü bir tadilat gerektiğine karar verdik. Şimdi, bina da yalıtımından, çevre düzenine, boyasına kadar köklü bir yenileme yapıyoruz. Bizim insanımız candır, ayrı gayrı yoktur, hepsi bizim kardeşimizdir, arkadaşımızdır. İzmit Belediyesi olarak onların olduğu her yerde biz de varız. Bu can dostlarımıza, ibadetlerini, dualarını daha güzel bir şekilde yapsınlar diye daha güzel bir ortam sağlayacağız" dedi.

Başkan Doğan'ı mahallerinde görmekten çok mutlu olduklarını dile getirdi. İzmit'te yaşamanın bir ayrıcalık olduğuna da vurgu yapan Fatih Mahallesi sakinleri kendilerine verdiği önemden dolayı İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okm’de “Osmanlı Neden Farklıydı?” Konferansı Düzenlenecek11 Aralık 2017 Pazartesi 13:03
  • Adnan Menderes Sahil Yolu’nda 3. Etap Çalışmaları Başladı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
  • Erzincan Tso Başkanı Hayati Gürkan’dan Kudüs Açıklaması11 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
  • Afdos Üyeleri Ahır Dağları’na Zirve Yaptı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Trump’ın Kudüs Kararına Stk’lardan Ortak Tepki11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Vali Atik Güvenlik Noktalarını Denetledi11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Yeni Duble Yolun İhalesi Gerçekleştirildi11 Aralık 2017 Pazartesi 12:48
  • Kürkbaba’dan ‘Yeşilçam Film Afişleri Sergisi’11 Aralık 2017 Pazartesi 12:48
  • Başkan Doğan, “Bizde Ayrı Gayrı Yok”11 Aralık 2017 Pazartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti