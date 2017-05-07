Başkan Doğan: “Bütün Çabalarımız Çocuklara Daha Güzel Bir Gelecek Bırakmak”

İzmit Belediyesi'nin başlattığı "Haydi Bisikletle Okula" projesi yeni okullara bisiklet dağıtımıyla hız kesmeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin başlattığı "Haydi Bisikletle Okula" projesi yeni okullara bisiklet dağıtımıyla hız kesmeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin Şubat ayında başlayan öğrencilere bisiklet dağıtımları devam ediyor. Haydi Bisikletle Okula Projesi kapsamında Ford Otosan Ortaokulu'nda 270, İnkılap Ortaokulu'nda da 110 öğrenciye bisikletleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da katıldığı törenlerle teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenlerine Başkan Doğan'ın yanı sıra Ford Otosan Ortaokulu Müdürü Gökhan Dumrul, İnkılap Ortaokulu Müdürü Harun Bingöl, okul aile birliği başkanları, mahalle muhtarları, veliler öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bisiklet dağıtımlarında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan" Eskiden okullarda tepegöz bile yoktu. Bu gün ise akıllı tahtalar, modern okul ve sınıflarda çocuklarımız eğitim alıyor. İzmit Belediyesi olarak 6 yıldan beri devlet okulu, özel okulu ayrımı yapmadan öğrencilere ücretsiz bisiklet dağıtıyoruz, basketbol topu veriyoruz. Onlarca okulda öğretmenler odası, kütüphane, çok amaçlı salon, veli bekleme yeri yapıyoruz. Türkiye'de eğitime en çok destek olan belediyeyiz. Bütün bunları milletin ödediği paralarla yapıyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmeden, rantçılara kaptırmadan yine millet için harcıyoruz. Haramı, helali bilerek çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki, çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alsınlar, yarınları daha güzel olsun. Sizlerden tek bir şey istiyoruz, o da hayır duanız. Yapılan hizmetlere Allah razı olsun demeniz bizim için en büyük ödüldür" dedi.

Başkan Doğan konuşmasında Türkiye'nin her zaman mazluma, muhtaca yardıma ettiğine de değinerek" Bugün dünyada zor durumda olanlara en çok sahip çıkıp onlara destek olan tek ülke Türkiye'dir. Halen ülkemizde 3 milyondan fazla insana kol kanat geriyoruz. Mazlumların, darda olanların tek umudu Türkiye'dir. Bunun için ülke olarak güçlü olmak zorundayız. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bayrağımızın dalgalanması, ezanlarımızın susmaması, devletimizin devamı için buna mecburuz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.