Başkan Doğan, Çalışanlarını Ödüllendiriyor

İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Belediye personellerini motive etmek amacıyla ödüllendirmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Belediye personellerini motive etmek amacıyla ödüllendirmeye devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Yüksel Demirci'yi makamında misafir ederek başarılı çalışmaları için tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Zabıtan Mahallesinde görev yapan 2 çocuk babası Yüksel Demirci ile bir süre sohbet eden Doğan, disiplinli çalışması ve vatandaşlardan alınan memnuniyet neticesinde personeli ödüllendirdiklerini söyledi.

Tüm hizmetlerde olduğu gibi temizlik konusunun da son derece hassas olduklarını belirten Başkan Doğan, " Temiz Bir İzmit sloganıyla çalışıyoruz. Özellikle gündüz nüfusu gece nüfusunun iki katı olan şehrimizin temizliğini yürütmek önemli bir koordinasyon gerektiriyor. Personellerimizin de aynı bilinçle görevlerini yerine getirmeleri konusundaki hassasiyetimizi her seferinde vurgulayıp onlara hissettiriyoruz" dedi.

Çalışanların haklarının korunması ve emeklerinin karşılığının verilmesi konusundaki hassasiyetlerine de değinen Doğan, "Bir zamanlar işçi maaşlarının verilemediği, çalışanlara milyonlarca lira borcu olan, emeklisine paralarını taksitler halinde ödeyen belediyelerimiz vardı. Şimdi ise çalışanının maaşını bir gün bile geciktirmeyen, hatta bayramlarda, tatil günlerinde daha önce veren İzmit Belediyemiz var. Bir zamanlar çalışanına, esnafına, iş yaptırdığı müttehidine borcu olan İzmit Belediyesi artık Türkiye'ye örnek borçsuz bir belediye olmuştur. Çalışanın alın terinin kurumadan ödenmesi konusundaki hassasiyetimiz bundan sonra da devam edecek. Biz İzmit Belediyesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz, ailemizin her bir ferdi bizim için çok değerlidir" şeklinde konuştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Yüksel Demirci de Başkan Doğan tarafında ödüllendirilmesinin kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu söyleyerek, "Çalışmalarımızın karşılığını hem madden hem de manen alıyoruz. Başkanımız sayesinde maaş konusunda asla sorun yaşamıyoruz, madden olduğu gibi manen de her zaman bizi düşünüyor. Her zaman kendimizi özel hissediyoruz. Kendisine sahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.