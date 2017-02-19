Başkan Doğan, Çocuk Meclisini Ağırladı

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından kurulan çocuk meclisi ilk ziyaretini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a yaptı.

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından kurulan çocuk meclisi ilk ziyaretini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Çocuk Hakları Masası tarafından kurulan çocuk meclisini makamında ağırladı. Çocuk Meclisini makamında ağırlayan ve bir süre onlarla sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyor, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Pırıl pırıl gençlerimiz var ve onlara çok güveniyorum. Hepsi birbirinden değerli, çok bilinçli, kendilerini en iyi şekilde yetiştiren, vatanına, milletine hayırlı işler yapacak olan çocuklarımız bizim her şeyimiz. Biz, sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyoruz, sizler, bizden daha başarılı olacaksınız. Sizin önerileriniz, kentin fiziki sosyal yönleriyle ilgili önerileriniz, gördüğünüz eksiklikler ve onların çözüm yollarıyla ilgili önerileriniz bize çok faydalı olacaktır" dedi.