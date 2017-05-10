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Başkan Doğan, Ebeleri Kahvaltıda Ağırladı

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Başkan Doğan, Ebeleri Kahvaltıda Ağırladı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ebeler Günü nedeniyle kamu hastanelerinde görev yapan ebeleri kahvaltıda ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ebeler Günü nedeniyle kamu hastanelerinde görev yapan ebeleri kahvaltıda ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde Gölkay'daki etkinliğe Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmet Başkanı Onursal Varlıklı, Derince Araştırma Hastanesi yöneticisi Mustafa Güneş, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yöneticisi Yüksel Pehlivan, çeşitli hastanelerde çalışan ebeler katıldı. Ebelerin aileleriyle yer aldığı kahvaltılı buluşmada konuşan Başkan Doğan, "Yaptığınız işin önemini, zorluğunu bir hekim olarak en iyi ben anlarım. İnsan sevgisiyle dolu, yoğun çalışma şartlarını gerektiren, özveri ve sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir iş yapıyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bazı meslekler vardır, emeklerinin karşılığı parayla pulla ölçülmez. Bunlardan biri de ebelik, hemşirelik, doktorluktur. Bir insanın en zor anında, can alıcı bir müdahalede bulunulmasının parayla pulla karşılığı olmaz. Bize göre, verdiğiniz hizmet paha biçilmez. Ne kadar zor bir iş yaptığınızın farkındayız. Sizlere, Allah hem fiziken hem de psikolojik olarak güç kuvvet versin. Sağlık hizmetleri ekibinin, takımının çok önemli bir parçasısınız. Gününüz, kutlu olsun, sağlık sıhhat içinde ailelerinizle, sevdiklerinizle nice günleri kutlamanızı diliyorum" dedi.

Başkan Doğan, Ebeleri Kahvaltıda Ağırladı

Başkan Doğan, Ebeleri Kahvaltıda Ağırladı

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