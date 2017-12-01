Başkan Doğan, Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Daimi Özdemir tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Doğan, "Karatepeli Can'larla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Dernek yöneticileri ve Karatepeliler'in sorunlarını da dinleme fırsatı bulan Doğan, sorunların çözülmesi için, her zaman olduğu gibi ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Dernek Başkanı Daimi Özdemir'in birlik ve beraberlik çağrısını olumlu karşıladığını ifade eden Doğan, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Birbirimizi ötekileştirmeden kucaklamalı, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" diye konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda, Karatepeliler Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Daimi Özdemir, "Volkan Başkan bizim için çok değerlidir. Volkan Başkanın cenazelerimizde olsun, düğünlerimizde olsun, istek ve taleplerimizde olsun kendileri hiç bir zaman yalnız bırakmadı bizleri. Biz de kendisini bir Can olarak görüyoruz. Sizin gibi değerli bir kişiye bu değerli rozeti takdim etmek istiyorum. Hazret-i Ali'nin iki uçlu kılıcını temsil eden bu Zülfikar rozetinin, bizim için anlamı büyüktür" ifadelerinde bulundu.

Zülfikar rozetinin kendisine takılmasından dolayı çok duygulandığını belirten Volkan Doğan, "Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç olmaz" sözlerinde bulundu. Doğan, "Değerli Can'larımızdan son derece kıymetli bu hediyeyi almak şahsımı ziyadesiyle memnun etti. Bu rozeti ömrümün sonuna kadar taşıyacağım ve ona layık bir Anadolu evladı olacağım" şeklinde konuştu.