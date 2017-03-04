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Başkan Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını Ağırladı

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Başkan Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını Ağırladı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını İzmit'te ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını İzmit'te ağırladı.

Mardin Kızıltepe'ye danışman olarak atanan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını İzmit'te misafir etti. Kocaeli'de özel bir otelde misafirlerini ağırlayan Başkan Doğan, Kızıltepe'ye yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Programa Başkan Doğan'ın yanı sıra Kızıltepe Belediyesi kayyum heyetinden Cevdet Topal, Anadolu İlleri Derneği Başkanı Necmettin Kaya, STK üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Ben de Doğu'dan geldim. Gümüşhane doğumluyum. Bizim hiçbir farkımız yok. Hepimiz Ademoğluyuz. Ayrı gayrımız olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü emperyalist güçler çok iyi biliyor. Artık kalkınma Kızıltepe'yi tarihinin güzellikleriyle buluşturma zamanı. Kızıltepe'deki çalışmalarımızı nakış nakış işliyoruz. Çünkü o bölgede hazırlanan projeler için bir türlü nefes aldırılmadı. Kızıltepe'deki çalışmalarımız için bir ekip kuruyoruz. Bu ekip kapı kapı gezip belediyeden isteğiniz var mı diye soracak. Evde bakım hizmetleri başlatılacak. Kızıltepe'deki çocuklarımıza da desteğe başlıyoruz. O çocuklar bizim de çocuklarımız. Sizin ayağınıza diken battığında bizim de canımız yanıyor" dedi.

Başkan Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını Ağırladı

Başkan Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını Ağırladı

Başkan Doğan, Kızıltepe Muhtarlarını Ağırladı

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