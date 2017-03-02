Başkan Doğan, Koto Yönetimini Makamında Kabul Etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti.

Kocaeli Ticaret Odası yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Doğan'ın sıcak karşılaması ve kendilerine verdiği önemden dolayı memnuniyetini belirten KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Başkanımızın şehrin gelişimine yönelik yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Bir taraftan ticareti canlandırmaya yönelik çalışmalar yürütürken diğer taraftan da esnafımızın hayatını kolaylaştırmaya ve standartlarını arttırmaya yönelik uygulamaları hayata geçiriyorsunuz. Özellikle yeni işyeri ruhsatlarının barkotlu olması esnafımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bu uygulamanız için esnafımız adına size teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Başkan Doğan , "Çok önemli bir kuruluşun ve sektörün temsilcilerisiniz. Ülkemizin çevresinde yaşanan olaylara, aynı paralelde dünyadaki ekonomik dalgalanmalara bakınca ülkemizin de bulunduğu stratejik yer itibariyle bu durumdan etkilenmemesi mümkün değil. Bu dalgalanmaların yaşandığı bir dünyada ticaretle uğraşan kişinin işinin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Çok şükür ki, dünyadaki olumsuzluklardan bizim ülkemiz ve ekonomimiz etkilenmedi. Kişisel olarak insanımız, devlet olarak hükümetimiz gerekli tedbirlerini alıyor" şeklinde konuştu.

Yurt dışında kongrelere katılıp, sunumlar yaptığını belirten Doğan, "Ülkelerin işsizlik oranları konuşulduğunda bunu şaşkınlıkla dinliyoruz. Biz, ülkemizde işsizlikten bahsediyoruz. Ama Avrupa ülkelerinde işsizlik oranları yüzde 20-25 lerde. Tabi ki biz koşullarımızın çok daha iyi olmasını istiyoruz. Hükümetimiz esnafımız için KOSGEB üzerinden bazı destekler açıkladı. Bu gelişmeler memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.

Söz konusu izmit ve ticaretse her zaman yanınızdayız diyen Doğan, "İzmit Belediyesi olarak bizde, şehrimizde ticaretin daha da hareketlenmesini istiyoruz. Esnafımızın, tüccarımızın daha çok iş yapmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde şehrimiz zenginleşir, refah seviyesi daha da artar. Şehrimizin bir cazibe merkezi olması, dışarıdan müşterilerin gelmesi, yurtdışı ve yurt içinden yatırım ve ticaret için tercih edilen ticari bir yer olarak görülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrin ve ticaretin tanıtılması noktasında yaptığınız çalışmalarınızda her zaman yanınızdayız" dedi.

Konuşmasında belediyenin KAREKOD uygulamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Doğan, "Çocukluğumda esnaflık yapan biri olarak, bakkalda olduğum zamanda karşımda zabıta gördüğümde rengim kaçardı. Şimdi esnafımız belediyemizin kontrollerini çok fazla hissetmiyor. Belediyemiz tarafından oluşturduğumuz KAREKOD sistemiyle ekiplerimiz işyerinin içerisine girmeden gerekli kontrol ve incelemelerini yapabiliyor. Esnafımız başlattığımız bu çalışmadan çok memnun, inşallah bu uygulamayı şehrimizin her yerinde uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Tramvay çalışmasının yürütüldüğü bölgelerde esnafın olumsuz etkilendiğini belirten Doğan, "Ben bu güzergahları ve esnaflarımızı sık sık gezip ziyaretlerde bulundum. Olumsuz etkilenen esnaflarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ilan reklam vergilerini ve ecri misilleri olabiliyorsa hiç almamaya çalışıyoruz. Tramvay güzergahındaki binaların cephelerini iyileştirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Esnafımıza kredi imkânlarından faydalanmasını, ama mümkünse bu krediyi özelikle bu güzergâhtaki esnaflarımızın kullanmasını istiyoruz. Bu kapsamda gerek yereldeki temsilcilerimizle, gerekse de Ankara'daki yetkililerle bu konuyu konuşup, takibini yapıyoruz. Esnafımızın yaşadığı kayıplara moral ve motivasyon olması acısından yapabileceğimiz başka şeyler varsa da yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.