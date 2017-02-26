Başkan Doğan, Park Alanındaki Çalışmaları İnceledi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki çalışmaları inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki çalışmaları inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı ile Melisa Sokak arasındaki alana yapılmakta olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Doğan, Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'nın 15 Temmuz tarihine kadar bitirileceğini söyledi. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini millet olarak asla unutmayacaklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "15 Temmuz'u unutmamak, orada ki ruhu yaşatmak ve o ruhu gelecek nesillerde de devam ettirmek için bir proje başlattık. Bu alanın tescil ve tarihi değerler açısından hassas bir bölge olması nedeniyle kazılar elle yapılmaktadır. Dolayısıyla süreç biraz uzamaktadır. Çalışmaları yakından takip ediyor ve çok sıkı tutuyoruz, elle kazılmasına rağmen çalışmalar belli bir noktaya geldi. Bundan sonra daha da hızlanacağız. 15 Temmuz'da şehitler anıt parkımızı hep birlikte şehrimize kazandıracağız, şehrimize yad edeceğiz" dedi.