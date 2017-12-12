  • BIST 108.667
  • Altın 153,027
  • Dolar 3,8248
  • Euro 4,5043
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Başkan Doğan’a Hakaret Cezasız Kalmadı

» »
Başkan Doğan’a Hakaret Cezasız Kalmadı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden Faruk Bostan'ın bu davranışı cezasız kalmadı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden Faruk Bostan'ın bu davranışı cezasız kalmadı.

Sosyal medya hesabından "Nevzat Doğan gibi Fetöcülerle iş yapmadığım için bunlar başıma geldi" şeklinde paylaşımlarda bulunan Faruk Bostan, hakkında Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen dava sonunda mahkeme heyeti İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı haklı buldu. Mahkeme Faruk Bostan isimli şahsın hakaret suçu işlediğine karar vererek, 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan, bir süre önce İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a kılık kıyafeti üzerinden hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Bostan'ın bu paylaşımlarıyla ilgili olarak da Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen dava sonunda Bostan'ın Başkan Doğan'a hakaret suçundan 116 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın ertelenmesine yer olmadığına ve cezanın ödenmemesi halinde adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine karar verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelik Kasa Hırsızları Tutuklandı12 Aralık 2017 Salı 13:08
  • Manisa’da Hırsızlar Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı12 Aralık 2017 Salı 13:03
  • Av Tüfeği İle Babaannesini Vurdu12 Aralık 2017 Salı 13:03
  • İzmit’te Mantar Paketleme Tesisine Mühürlendi12 Aralık 2017 Salı 12:58
  • 15 Yaşındaki Genci Göğüsünden Bıçaklayarak Öldüren Şüphelinin Yargılanmasına Başlandı12 Aralık 2017 Salı 12:53
  • Aydın’da 11 Bin Araca 3,8 Milyon Lira Ceza Kesildi12 Aralık 2017 Salı 12:53
  • Kremlin: “Suriye’de Rus Askeri Gücüne İhtiyaç Kalmadı”12 Aralık 2017 Salı 12:48
  • Kaybolan Yaşlı Adam 24 Saat Sonra Bulundu12 Aralık 2017 Salı 12:48
  • Tutuklanan Hdp Sakarya Eski İl Başkanının Cezası Onandı12 Aralık 2017 Salı 12:48
  • Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı12 Aralık 2017 Salı 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti