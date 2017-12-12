Başkan Doğan’a Hakaret Cezasız Kalmadı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden Faruk Bostan'ın bu davranışı cezasız kalmadı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden Faruk Bostan'ın bu davranışı cezasız kalmadı.

Sosyal medya hesabından "Nevzat Doğan gibi Fetöcülerle iş yapmadığım için bunlar başıma geldi" şeklinde paylaşımlarda bulunan Faruk Bostan, hakkında Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen dava sonunda mahkeme heyeti İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı haklı buldu. Mahkeme Faruk Bostan isimli şahsın hakaret suçu işlediğine karar vererek, 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan, bir süre önce İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a kılık kıyafeti üzerinden hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Bostan'ın bu paylaşımlarıyla ilgili olarak da Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen dava sonunda Bostan'ın Başkan Doğan'a hakaret suçundan 116 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın ertelenmesine yer olmadığına ve cezanın ödenmemesi halinde adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine karar verildi.