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Başkan Doğan’dan 70 Yıllık Hizmete Teşekkür

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Başkan Doğan’dan 70 Yıllık Hizmete Teşekkür
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 70 yıldır esnaflık yapan işletmeciye teşekkür belgesi verdi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 70 yıldır esnaflık yapan işletmeciye teşekkür belgesi verdi.

Esnaflığa babasıyla birlikte kendi ürettikleri ayakkabıları satmakla başlayan ve daha sonra peynircilik sektörüne girerek 70 yıldır hizmete devam eden Nizamettin Çetin, İzmit Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Esnaflıkta 70 yılını dolduran Nizamettin Çetin'e belgesini veren Başkan Doğan, dürüst, kaliteli hizmetleri için İzmit halkı adına kendisine teşekkür etti. Oğlu Sadun Çetin ve torunu Selçuk Çetin ile birlikte vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Nizamettin Çetin, "İzmit'te esnaflık yapmak benim için bir gurur" diyerek İzmit Belediye Başkanının ziyaretinden ve teşekkür belgesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nizamettin Çetin'e belgesini veren Başkanı Doğan, "Bu kadar yıl bu şehre hizmet etmek hiçte kolay değil. Ayakkabı dükkanıyla başlayan ve şarküteri sektöründe 70 yılı tamamlayan başarının arkasında heyecan, çalışma arzu ve isteği, dürüstlük, hizmet etmekten zevk almak ve çalışkanlık var. Bu duygu ve çalışmalar sayesinde bu günlere geldiniz. İşinizi oğlunuza ve torununuza bıraktınız bu çok gurur verici bir durum. Bu kadar yıl çizginizi hiç bozmadan tertip düzen içerisinde, dürüstlük ve kaliteden ödün vermeden hizmet verdiğiniz için halkımız adına size teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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