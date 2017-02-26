Başkan Doğan’dan İzgaz Müdürüne Ziyaret

İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Öztürk, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ağırladı.

İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Öztürk, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ağırladı.

Kurumlar arası ilişkilere büyük önem veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İZGAZ şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir firma. Şehrimize değer katan diğer firmalara olduğu gibi bu kurumumuzu da çok önemsiyor ve çalışmalarında destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten burada önemli bir görev yürütülüyor. Daha önceden yabacı biri tarafından yürütülen genel müdürlük görevini şuanda bizim arkadaşımızın yürütüyor olması bizi ayrı bir mutlu ediyor. Gökalp Bey göreve geldiğinden bugüne kurumlar arası ilişkiler çok daha üst düzeye çıktı. Ortak yapılan çalışmalar çok daha iyi noktalara vardı. Birçok konuda son derece gayet özverili çalışmalar yapıyorlar" dedi.