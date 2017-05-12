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Başkan Doğan’dan Kocaelisporlu Futbolculara 100 Bin Lira Prim

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Başkan Doğan’dan Kocaelisporlu Futbolculara 100 Bin Lira Prim
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Altay ile 2.lige çıkma maçı oynayacak olan Kocaelisporlu futbolculara 100 bin lira prim vereceğini açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Altay ile 2.lige çıkma maçı oynayacak olan Kocaelisporlu futbolculara 100 bin lira prim vereceğini açıkladı.

Yeşil-siyahlı futbolcuların Altay'ı yenerek 2.lige çıkacağına inandığını söyleyen Başkan Doğan, "Yıllardır Kocaelispor'un gerçek yerinin süper lig olduğunu söylüyorum. Çünkü bu kent, bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Kocaelispor'a en zor döneminde hep sahip çıkıp destek olmaya çalıştık. Takımımıza zor dönemlerinde gerek tesis imkanı, gerek malzeme, gerekse prim desteği sağladık" dedi.

Kocaeli halkını Kocaelispor'a destek olmaya davet eden Başkan Doğan, "Kocaelispor bu kentin bir markasıdır. Herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini her zaman olduğu gibi yine söylüyorum. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maçı kazanacağımıza inancım sonsuz. Ben de maçta tribünde yerimi alıp takımımızı gönülden destekleyeceğim. Futbolculara Altay'ı yenmeleri halinde 100 bin lira prim de vereceğimi vadediyorum. Şehrin ileri gelenlerin de takıma maddi ve manevi destek olmalarını beliyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Pazar akşamı saat 19.00 da oynanacak Kocaelispor- Altay maçının Belsa önündeki dev ekrandan yayınlanacağı da açıklandı.

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