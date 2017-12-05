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Başkan Dursun Ay, İşçilerle Birlikte Yemek Yedi

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Başkan Dursun Ay, İşçilerle Birlikte Yemek Yedi
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi, işçilere kıyafet dağıttı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi, işçilere kıyafet dağıttı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen öğle yemeğinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile buluştu. Yemekli toplantıya Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak, Fen İşleri Müdürü Murat Gülmez, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Eyüp Yurdakul ile Su ve Kanalizasyon Müdürü İbrahim Özer de katıldı. Temizlik personeline kıyafet de dağıtan Başkan Ay yaptığı konuşmada temizlik personelinin önemine dikkat çekerek "Düzce'mizin tertemiz pırıl pırıl olmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımızla bugün burada bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Temizlik personeli bizim göz bebeğimizdir, dışarıdaki elimiz ayağımız, gözümüz, kulağımızdır. Vatandaşlarımızın dile getirdiği memnuniyet işimize dört elle sarılmamızı sağlıyor. İşimizi en güzel şekilde en verimli şekilde yaparsak her zaman takdir alırız. En alttan en üst personele kadar ben de sizlerden biriyim, aynı yollardan geçtim. Bu yüzden hep birlikte el ele şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Hepinize önce emekleriniz için sonra da burada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılanlar için brifing hazırlayan İsmail Işıldak konuşmasında yapılan işler hakkında bilgi vererek "Değerli arkadaşlarım hepinizin bildiği gibi Düzce Belediyesinin hizmet ettiği sınırların yüz ölçümü oldukça büyük, bu kadar büyük bir alanın temizliği elbette kolay olmuyor. Sayın Başkanımız cadde, sokak, park, mesire alanları ve bunun gibi sosyal alanlar yapıp halkımıza hizmet etse dahi, buraların temizliğine dikkat edilmezse itina ile temizlenmezse halkımızın gözünde hiç bir kıymeti kalmaz. Onun için burada sizlere çok büyük görevler düşmektedir. Ben inanıyorum ki sizler görevlerinizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Sizler belediyemizin göz bebeklerisiniz. Hepiniz yapmış olduğunuz görevler icabı çok değerli insanlarsınız. Ben bundan önce olduğu gibi bundan sonrada görevlerinizde daha dikkatli ve daha titiz olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Böyle toplantıların Sayın Başkanımızın başkanlığında daha sıklıkla yapılacağını da burada belirtmek isterim. Sözlerime son verirken böyle güzel bir mekanda bizleri toplayan, onurlandıran ve şereflendiren Sayın Başkanımıza sizlerin adına çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

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