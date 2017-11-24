Başkan Dursun Ay, Kriz Merkezi Toplantısı Yaptı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kar yağışı ve karla mücadele konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen "Karla...

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kar yağışı ve karla mücadele konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen "Karla Mücadele ve Kriz Merkezi" toplantısına başkanlık etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi şantiyesinde hazır bulunan karla mücadele araç filosunu inceleyerek kar yağışında yapılacak çalışmaların koordinasyonu için düzenlenen "Karla Mücadele ve Kriz Merkezi" toplantısına başkanlık etti. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek, Zabıta ve İtfaiye Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda yetkililer Başkan Ay'a araç filosu ve yapılan hazırlıklar konusunda bilgi verdi.

Karla mücadele konusunda yapılan hazırlıklar hakkında konuşan Başkan Ay, toplam 172 kişilik ekip kurulduğuna dikkat çekerek " olası bir kar yağışı durumunda Düzce Belediyesi olarak araç, gereç ve personellerimizle hazırız. Kar yağışının başlaması durumunda hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Sokakta, soğukta insanları bakımevlerine yerleştireceğiz, soğukta kalan hayvanları da kontrol edeceğiz, gerekli önlemleri alacağız. 47 adet farklı türde kar küreme aracımızla mahallelerimizde mahsur ve mağdur hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Müteahhit firmalarla da temasa geçtik ve karla mücadele konusunda belediyemiz ile işbirliği halinde olacaklar. Düzce'de kar yağışı başlamadan tüm önlemlerimizi aldık, hazırlığımızı yaptık. Makinelerimizi ve tuzlama yapmak üzere rezervlerimizi kontrol ettik. Şu anda depolarımızda bin 200 ton tuz agrega ile 710 ton tuz bulunmaktadır. Ayrıca Konuralp, Kalıcı Konutlar ve Düzce şehir merkezinde iki adet olmak üzere toplam 4 farklı yerde ekip merkezi kuruyoruz. AFAD ekipleri, itfaiyemiz, zabıtamız ve personelimizle 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediyesi karla mücadele araç filosunda bulunan araçlar şu şekilde; 1 adet Unimag (kar bıçaklı tuzlama aracı), 1 adet TIR (kar bıçaklı), 5 adet kamyon (kar bıçaklı tuzlama aracı), 2 adet Loader, 19 adet JCB (kar bıçaklı greyder), 3 adet Greyder, 4 adet mini kaldırım temizleme aracı, 6 adet Traktör ve 6 adet Pikap.