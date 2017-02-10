Başkan Duruay, Bilim Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, TÜBİTAK tarafından desteklenen, özel bir firma tarafından tasarlanan "Dünya'dan Uzaya" ve "Dalgalarda Serüven"...

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, TÜBİTAK tarafından desteklenen, özel bir firma tarafından tasarlanan "Dünya'dan Uzaya" ve "Dalgalarda Serüven" temalı bilim merkezinde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, beraberindeki ekip ile belediyenin tahsis ettiği Alparslan Türkeş Kültür Merkezinde açılacak olan bilim merkezindeki stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Gölbaşı'nda, deneme yoluyla öğrenmelerini sağlamak için öğrencilerin ziyaretine açılacak olan bilim merkezinde, dünya, uzay ve havacılık alanlarında bilim kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Başkan Duruay da, bilim merkezinin, öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri açısından çok değerli olduğunu söyledi. Uzay teknolojileri, astronomi ve temel bilimler konularında öğrencilerin deney yapabileceklerini kaydeden Duruay, "Hayatımızda bilimin önemini ve bizlere katkılarını uygulamalı olarak görecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.