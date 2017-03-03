Başkan Duruay’dan Gazi Üniversitesine Ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'ı ziyaret etti.

Başkan Duruay, ziyarette Gazi Üniversitesinin Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olduğunu söyledi. Duruay, Gölbaşı Belediyesi olarak Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde eğitim gören öğrencilere ve üniversiteye hizmet etmekten onur duyacaklarını belirterek, "Sonuçta öğrenciler ve bu üniversite hepimizin. Bizler elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Rektör Prof. Dr. Uslan ise, Başkan Duruay'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Gazi Üniversitesinin Türkiye'nin en köklü ve katma değer olarak en verimli üniversitelerinin başında geldiğini söyledi. Prof. Dr. Uslan, Gölbaşı kampüsünde fakülteler, hazırlık sınıfı, yüksekokullar ve Gazi Teknopark'ın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda orada 20 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Amacımız Teknopark ile o kampüsü büyütmek. Hem üniversite adına hem ülke adına yerelde de Gölbaşı adına değerli bir kazanım olarak ülkenin hizmetine devam etme gayreti içerisindeyiz. Sizin de desteklerinizle Gölbaşı kampüsümüzün, öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizde mutlu olduğu güzel çıktılarla Gölbaşı halkının ve toplumun buluştuğu bir alan haline dönüştürme hali içerisindeyiz."

Ziyaretin ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.