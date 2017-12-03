Başkan Duymuş, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediyelerince beldelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Beldemizde meskenlerine ulaşım zorluğu çeken vatandaşlarımızın sıkıntıları belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla gideriliyor. Ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.
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