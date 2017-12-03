  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 17 °C

Başkan Duymuş, Çalışmaları Yerinde İnceledi

» »
Başkan Duymuş, Çalışmaları Yerinde İnceledi
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediyelerince beldelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediyelerince beldelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Beldemizde meskenlerine ulaşım zorluğu çeken vatandaşlarımızın sıkıntıları belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla gideriliyor. Ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yaman’dan Hasta Ziyareti03 Aralık 2017 Pazar 12:18
  • 9. Eğitim Alay Komutanı Albay Çömer’den Başkan Yağcı’ya Ziyaretler03 Aralık 2017 Pazar 12:13
  • Pazaryeri’ne Yapılacak Olan Gençlik Merkezi’nin Çalışmalarına Başlandı03 Aralık 2017 Pazar 12:08
  • Başkan Duymuş’tan Hasta Ziyareti03 Aralık 2017 Pazar 12:08
  • Başkan Yağcı’nın Dünya Engelliler Haftası Mesajı03 Aralık 2017 Pazar 12:03
  • Tiyatro Festivalinde ’Nor Betmez’’ Oyunu Sahne Aldı03 Aralık 2017 Pazar 11:58
  • Bilecik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri03 Aralık 2017 Pazar 11:53
  • 31 Yaşındaki Engelli Ressam Tablolarıyla İş Sahibi Olmayı Bekliyor03 Aralık 2017 Pazar 11:48
  • Yahya Kemal Beyatlı Anıldı03 Aralık 2017 Pazar 11:48
  • Akil Gençler Genel Başkanı Ateş’ten Tbmm’ye Ziyaret03 Aralık 2017 Pazar 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti