Başkan Duymuş, Genç Çiftin Mutluluklarına Ortak Oldu

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, genç çiftlerin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, genç çiftlerin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.

Vezirhan Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen Ozan Arkadaş ve Rümeysa Yalçın'ın nikah törenine katılan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, genç çiftin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Duymuş, "Beldemiz gençlerinden Ozan Arkadaş ve Rümeysa Yalçın'ın nikah törenlerini gerçekleştirdik. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diler, ailelerini tebrik ederim" dedi.