Başkan Duymuş, Genç Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oldu

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hafta sonu düzenlenen düğün merasimlerine katıldı.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hafta sonu düzenlenen düğün merasimlerine katıldı.

Başkan Duymuş, hafta sonu düzenlenen Onur-Kevser Ülkü, Hande-Erman Enez ve Metin Oktay-Güllü Etker çiftlerinin düğün merasimlerine katılarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Duymuş, "Hafta sonu dünya evine giren 3 çiftin düğüm merasimlerine katılarak, mutluluklarına ortak oldum. Allah çiftlerin mutluluklarını daim etsin. Bu kutlu yolda birbirlerine daima destek olarak, evlilikleri bir ömür boyu sürdürsünler" dedi.