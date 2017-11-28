Başkan Duymuş, Oedaş Müdürü Aykut İle Bir Araya Geldi

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik OEDAŞ İl İşletme Müdürü Hacı Kadir Aykut'u makamında ziyaret etti.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik OEDAŞ İl İşletme Müdürü Hacı Kadir Aykut'u makamında ziyaret etti.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Bilecik OEDAŞ İl İşletme Müdürü Hacı Kadir Aykut, belde de devam eden enerji çalışmaları hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu. Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirme yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Bilecik OEDAŞ İl İşletme Müdürü Hacı Kadir Aykut'u makamında ziyaret ettim. Beldemizde devam eden enerji nakil hatlarını yer altına alma çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.