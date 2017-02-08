Başkan Duymuş Ve Yıldırım’dan Vali Yardımcısı Özgün’e Ziyaret

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e yeni atanan Vali Yardımcısı...

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e yeni atanan Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik'e yeni atanan Vali Yardımcısı Özgün'e Bilecik hakkında bilgiler veren Başkan Duymuş ve Yıldırım, yeni görevin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bilecik hakkında sohbet ortamında karşılıklı istişarelerin gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Başkan Duymuş ve Yıldırım Vali Yardımcısı Özgün'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini iletti.