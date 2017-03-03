Başkan Duymuş Vezirhanspor’un Yönetici Ve Futbolcularını Ağırladı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Vezirhanspor'un yöneticileri ve futbolcularını ağırladı.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Vezirhanspor'un yöneticileri ve futbolcularını ağırladı.

Başkan Duymuş, Vezirhanspor takımının Bayırköyspor maçı sonrası aldıkları galibiyet sebebiyle akşam yemeğinde sporcularla buluştu. Duymuş yemeğin ardından bir açıklama yaparak, "Bayırköyspor karşılaşmasında güzel bir galibiyet alan takımımız futbolcu ve yöneticilerine ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene takımımız daha iyi. Eksiklerimiz var fakat yakalanan arkadaşlık ve kardeşlik ortamı bizleri memnun ediyor. Elimizden geldiğince takımımızın, gençlerimizin yanındayız" dedi.