Başkan Duymuş’tan Hayırlı Olsun Ziyareti

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Vezirhan Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Demisaş'ı ziyaret etti.

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Vezirhan Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Demisaş'ı ziyaret etti.

Başkan Duymuş ve kooperatif üyeleri, Demisaş Fabrika Genel Müdürü Emre Giray ve Fabrika Müdürü Emre Erol'a yeni atandıkları görevlerinde hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Sohbet havasında geçen ziyarette Vezirhan Beldesi hakkında ve fabrika çalışmaları hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirildi. Başkan Duymuş ziyaretin sonunda Emre Giray ve Emre Erol'a ziyaretin anısına Vezirhan Beldesi'ni anlatan bir hediye takdim etti.