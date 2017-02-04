Başkan Duymuş’tan Sakarya’da Ziyaretler

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Sakarya'da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Sakarya'da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Duymuş ilk olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş'i makamında ziyaret etti. Duymuş, beldede yapılacak Gölpazarı Caddesi içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışması için yardım sözü aldı. Karşılıklı sohbet halinde geçen ziyaret sonunda Rüstem Keleş'e hediye takdim eden Başkan Duymuş daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu'nu ziyaret etti.

Son olarak da Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret eden Belediye Başkanı Duymuş, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nurdaoğan ile görüştü. Bu ziyarette de Vezirhan Beldesi ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.