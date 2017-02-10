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Başkan Duymuş’un Ankara Temasları

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Başkan Duymuş’un Ankara Temasları
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Başkan Duymuş ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecikli Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın danışmanı Nebi Kılıçaslan'ı ziyaret etti. Vezirhan hakkında karşılıklı istişarelerin gerçekleştiği ziyaretin ardından Başkan Duymuş, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Burada da bir takım istişareler gerçekleştiren Başkan Duymuş son olarak AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na Vezirhan Tesisleri Kıl Çadır projesini sundu. Öte yandan Duymuş ziyaretlerinin ardından Vezirhan Belediyesini alınmasının planlandığı itfaiye aracını imalathanesinde inceleyerek bilgiler aldı.

Başkan Duymuş’un Ankara Temasları

Başkan Duymuş’un Ankara Temasları

Başkan Duymuş’un Ankara Temasları

Başkan Duymuş’un Ankara Temasları

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