Başkan Ekinci,” Eyyübiye’de Dönüşüm Ve Gelişimi Birlikte Yapacağız”

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye ilçesindeki müteahhitlerle bir araya gelip belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye ilçesindeki müteahhitlerle bir araya gelip belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı. Başkan Ekinci," Eyyübiye'de dönüşümü, gelişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren müteahhitlerle bir araya gelip belediyenin yaptığı ve yapacağı çalışmaları aktardı. Toplantısında, Eyyübiye Belediyesinin yaptığı çalışmaları ve yapacağı projeleri aktaran Başkan Ekinci, ilçenin gelişim ve dönüşümüne hep birlikte imza atacaklarını belirtti. İlçedeki tapu sorununun çözümü noktasında adımlar attıklarını ve Çevre Şehircilik Bakanlığıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ekinci, bu konunun çözümü için çaba sarf ettiklerini de dile getirdi. Yine ilçenin çehresini değiştirecek olan turizm yolu projesinin de 70 milyon liralık bir proje olduğunu aktaran Başkan Ekinci, mart ayının sonuna doğru o projenin de onaylanmasını beklediklerimi ifade etti.

Eyyübiye'de 70 milyon tl'lik projeyle ilçenin çehresi değişecek

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci yaptığı konuşmada,'Eyyübiye de yaşıyorsunuz, sıkıntıları kendinizde biliyorsunuz. Öncelikle yaptığımız birkaç çalışmaları sizlere anlatayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ziyaret ettik. Arkadaşların bana verdiği rakamlara 6 milyon metre kare hazine arazisi üzerine yapılaşma olmuştur. Gecekondulaşma dediğimiz yer bunların hepsinde tapu sorunu var. İnsanlar evlerini yaptığı zaman zemin hazineye ait, farklı kişilere ait. Bununla ilgili bakana ilettik. Yarın Ankara'dan uzmanlar geliyor. Buraya bakanlık ilgili uzmanları görevlendirdi. Burada belki bu arazilerin belediye eliyle belediyeye dönebilir. Buradaki harçlar neyse, harçlar yatırılmak kaydıyla vatandaşlara tapu verilmesi ile ilgili bir çalışma başlatılacak. Diğer husus şu özellikle yenil bulvar açılmasına ihtiyaç var. Birincisi şöyle bir çalışmamız oldu, turizm yolu diye adlandırdığımız bir çalışma oldu. Kalkınma Bakanımıza bu projemizi sunduk. Bu projenin miktarı 70 milyon yani eski para ile 70 trilyon bir proje. Bu projemizde onaylandı. Yine ilgili uzmanlar Ankara'dan gelip burada mutabakata vardık. Oda inşallah martın sonuna doğru imzalanacak. Burada hem bulvar açılması hem de kale tarafının temizlenmesi, cephe iyileştirme var, alt yapı ile ilgili düzenlemeler var. Eyyübiye Belediyesi belki şimdiye kadar ki kurum dışı, belediye dışı en büyük aldığı kaynak olacak. Bunu da valilik üzerinde yürüteceğiz " şeklinde konuştu.

Yüksek gerilim hattı ile ilgili çözüm önerilerimiz var

Yüksek gerilim hatlarının çözümü için kendisine birçok talep geldiğini belirten Başkan Ekinci, "Birçoğunuz Osmanlı Mahallesinde bulunan yüksek gerilimle ilgili epey arayan oldu. Bununla ilgili çeşitli ifadelerde bulundular. Burada benim size farklı bir çözüm önerim olacak ama bu çözüm önerisinde sizlerde yardımcı olursanız çok hızlı yol alırız. Emin olun yardımcı olursanız belki de yine Eyyübiye içerisini değiştirecek bir proje, belki bizler bir yıl sonrasında burada oturup konuştuğumuzda herkesin özellikle gelip gördüğü bir yer olacak. Bizlerin bununla ilgili çalışmaları oldu. Bunun içerisinde Büyükşehir Belediyesinin olması gerekiyor. Bunun içerisinde özellikle sizin orada yaşayan insanların burada ticari faaliyetlerde bulunan sizlerin, sorunları olan sizlerin yardımcı olması gerekiyor. Eğer bizler burada ticari kaygıları bir tarafa bıraktıktan sonra bu çalışmalara el atarsak, yardımcı olursak, gerçekten burada bir dönüşüm olur. Ama biz bir şekilde ya da benim bir sorunum bitsin de gerisi beni ilgilendirmez derseniz, evet sizin sorununuz bitti ama yakınınızın sorunu başlar, komşumuzun sorunu başlar, bir başkasının sorunu devam eder. Bu şekilde de bu düzenli olmaz " dedi.

Mahallelerde kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor

Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Ekinci, "Mahallelerde kilitli parke taşı döşemeye devam ediyoruz. Şimdi Direkli mahallemizde 25 bin metre kare kaldı. Yenice mahallemizin güneyinde yol kenarında orada 50 bin metre karelik yer var. Onunda ihalesine arkadaşlar dün çıktılar. Oranında kilitli parke taşı döşemesi inşallah referandum öncesinde biter" İfadelerini kullandı.

Kırsal mahallelerde girmediğimiz hiçbir yer kalmadı

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmaların yürütüldüğüne vurgu yapan Başkan Ekinci, "Kırsal mahallelerde girmediğimiz yer kalmadı. Tümünün stabilizesi yapıldı. 81 tane taziye evi yapıldı. Şehir merkezinde şuanda 3 tane gençlik merkezi faal durumda. Bunlar Onikilerler, Topdağı, Buhara Mahallesindedir. Buhara Mahallemizde bulunan Gençlik Merkezinin açılışını 30 martta yapacağız. Gidip görün, hakikaten çok güzel bir eserdir. Dedeosman Mahallemizde o inşaat bitmek üzeredir " dedi.

Sosyal belediyecilik konusunda yaptıklarımız

Başkan Ekinci son olarak sosyal belediyecilik konularında yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Ekinci, "Sosyal belediyecilik konusunda yaptıklarımız engelliler ve diğer konular hepsinde fark oluşturuyoruz. Bu konuda ulusal anlamda çeşitli ödüller aldık. Orada her yıl üst üste yılın belediye başkanı seçildik. Ama sizin istediğiniz fiziki anlamda değişimden bahsediyorsunuz doğrusu da bu. Çünkü insan bunu gözünle görmek ister. Bununda içinde ifade ettiğim gibi 70 milyon turizm yolu projesi inşallah hepinizin gurur duyacağı bir proje olacak. Burada bizzat takip ederek, uygun bir şekilde izah ederek Eyyübiye'nin Şanlıurfa için önemli olduğunu bahsederek yatırım programına aldırdık. Başbakanımızın Diyarbakır'da açıkladığı cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında projenin başvurusu yapıldı" diye konuştu.