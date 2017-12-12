Başkan Epcim, 25 Milyonluk Spor Kompleksini Denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 25 milyon TL değerindeki spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 25 milyon TL değerindeki spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

2014 yılında 24 bin metrekare alan üzerinde yapılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan Cüneyt Epcim, yetkililerden bilgi aldı. İçerisinde spor salonu, yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı gençlik merkezi, idari bina, paten ve koşu parkuru ile tenis kortu bulunan kompleksin Hakkari'ye kazandırılan önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Epcim, 25 milyon TL değerindeki spor kompleksinin imalatlarını denetleyip Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'dan bilgi aldı.