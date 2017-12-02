Başkan Epcim Kent Merkezindeki Çalışmaları Denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim esnafları ziyaret ederek, kentin değişik noktalarında yapılan çalışmaları denetledi.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim esnafları ziyaret ederek, kentin değişik noktalarında yapılan çalışmaları denetledi.

Hakkari'de il genelindeki yol yapım ve kaldırımların yenilenmesi çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Başkan Epcim, şehrin değişik bölgelerinde aralıksız devam eden çalışmaları denetleyip,esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra, akşam üzeri ise yoğun mesai harcayan teknik personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten vatandaşlar, gecesini gündüzüne katarak Hakkari'yi güzel bir görünüme kavuşturan Başkan Epcim ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.