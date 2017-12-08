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Başkan Ercan: “Esnafımızın Daima Yanındayız”

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Başkan Ercan: “Esnafımızın Daima Yanındayız”
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki oda başkanlarını ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki oda başkanlarını ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki Ziraat Odası, Şoförler Odası, Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yenikent Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Belediyenin projeleriyle ilgili çeşitli bilgiler veren Başkan Ercan, Sincan'da tüm kesimlerle, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını kaydetti. Başkan Ercan, "İlçemizin gelişimine yönelik hizmet ve projelerimizi toplumumuzun tüm kesimleriyle olduğu gibi esnafımızla da istişare ederek, birlik ve beraberlik içerisinde aldık ve almaya da devam edeceğiz. Sincanımız, her şeyin en iyisine layık. Esnafımızın daima yanındayız" diye konuştu.

Esnaf odası başkanları da Başkan Ercan'ın samimi ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

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