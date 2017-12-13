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Başkan Ercan Muhtarlarla Kol Kola

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Başkan Ercan Muhtarlarla Kol Kola
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan istişare toplantılarına devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan istişare toplantılarına devam ediyor.

Göreve geldiği ilk andan itibaren sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Ercan bu defa Sincan'da görev yapan muhtarla bir araya geldi. Sincan Kültür Evi'nde gerçekleşen istişare toplantısına muhtarlar yoğun ilgi gösterdi.

"Sincan'ı ileriye taşıyacağız"

Muhtarları halk ile vatandaş arasındaki bir köprü olarak nitelendiren Başkan Ercan "İstişare toplantıları bizim için çok önemli. Şehrimizin ihtiyaçlarını hep birlikte belirleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret ediyoruz. Muhtarlarımıza duyarlılıkları ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Sincan'ı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Muhtarların sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Ercan "Sincanımız için neler yapabiliriz diye sürekli irtibat halinde olmalıyız. Sizlerle diğer kurumların ilçemize yapacağı yatırımları görüşmeli el ele kol kola çabalamalıyız. Bütün gayretimiz Sincan'a hizmet olmalı" ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Ercan'a teşekkür

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'la bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden muhtarlar Başkan Ercan'a teşekkür etti. Sincan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan "İstişare toplantısından son derece memnunuz. Sayın başkanımızın bizlerle bir araya gelmesi öneri ve taleplerimizi dinlemesi bizleri mutlu etti. Birinci ağızdan sorunları anlatmak bizler için çok önemli. Kendisine bu samimi tavrından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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