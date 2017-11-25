Başkan Ercan Şimşek: Yerli Otomobil Üretimi İçin En Uygun İl Kütahya

Kütahya'nın Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yerli otomobil üretimi için en uygun ilin Kütahya olduğunu dile getirdi.

Kütahya'nın Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yerli otomobil üretimi için en uygun ilin Kütahya olduğunu dile getirdi.

Söz konusu fabrikanın Kütahya'da kurulması yönünde yoğun bir çalışma sergilendiğini ifade eden Başkan Şimşek, "Sosyal medya ve meydanlarda toplanan imzalarla, Kütahya bu yatırımı ne kadar çok istediğini açıkça haykırıyor. Milletvekillerimiz, iş adamlarımız, Kütahya AK Parti İl Başkanımız, valimiz kısacası herkes birlik olup, el ele verip çalışıyor. İnşallah verilecek olan karar Kütahya olur. Her zaman hükümetimize tam destek veren ilimizin bu yatırımı alması için bize düşen göreve hazırız. Ortak derdimiz böylesi büyük bir yatırımın ilimize kazandırılmasıdır" diye konuştu.(YD-EFE)